مسؤول عسكري كبير يقول قناصة يستهدفون مدنيين وأفراد أمن بالخرطوم

2019/06/30 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال عضو كبير في المجلس العسكري الحاكم بالسودان إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على خمسة مدنيين على الأقل وثلاثة من قوات الدعم السريع يوم الأحد خلال مشاركة عشرات الآلاف من الناس في مسيرة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.ولم يوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري

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