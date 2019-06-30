المالكي والجزائري يناقشان الواقع الخدمي وتفعيل الزيارات الميدانية لحزام بغداد

2019/06/30 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمحافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، على ضرورة تفعيل أعضاء مجلس المحافظة الزيارات الميدانية في حزام العاصمة.وذكر بيان لمكتب المالكي تلقته /المعلومة/، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، محافظ بغداد فلاح الجزائري وكتلة دولة القانون في مجلس المحافظة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي […]

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