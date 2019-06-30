2019/06/30 | 22:29

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الامن

الأحد 30 يونيو 2019 | 10:28 مساءً | عدد القراءات : 2

مقتل اربعة ارهابيين في عين الجحش جنوبي الموصل

بغداد/...تمكن طيران التحالف الدولي، الاحد، من قتل اربعة ارهابيين في عين الجحش جنوبي الموصل.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، انه" وفقا لمعلومات دقيقة، تمكن طيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى من مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش الارهابية داخل نفق في منطقة عين الجحش جنوبي الموصل".انتهى1

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