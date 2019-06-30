الحشد يكشف العثور على جثث لداعش في كهف غرب الانبار

2019/06/30 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد عن نجاح العملية العسكرية التي استمرت من فجر اليوم وحتى المساء والتي كانت نتائجها تدمير {3} مضافات وتدمير عجلتين حوضتين احداهما تحتوي على الوقود اضافة للعثور على عشرة جثث لداعش الارهابي في احد الكهوف وحرق ثلاث دراجات نارية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" شهدت عملية اليوم تنسيق عالي بين القوات الارضية والجوية المشتركة في العملية كما ان العملية شهدت الدخول لمناطق شهدت تنقل ارهابيين في الوقت القريب"، مؤكداً" احد نتائج العملية المهمة هي قطع خطوط الدعم للعناصر الارهابية الهاربة في عمق الصحراء وذلك بالقاء القبض على ارهابي مهمته نقل المؤن واحتياجاتهم وكذلك الاستيلاء على عجلتين تابعتين لارهابيين ودخول مناطق الوزية والعودان ومديسيس وسد مديسيس ووادي الحلكوم ومنطقة الكعرة والمانعيات ودورة نعجة والفكارة ".واضاف مصلح ان" العملية شهدت حرق وتدمير عجلتين حوضيتين احداهما معبأة بالوقود والاخرى قصفت عن طريق الطيران الجوي المشترك في العملية اضافة لتدمير ثلاث مضافات والقاء القبض {6} اشخاص مشتبه بهم".واشار قائد العمليات ان" العملية طهرت مايقارب {5940} كم مربع وان هذه المناطق تقع ضمن جغرافية صعبة وتحوي على وديان، حيث ان العملية شهدت العثور على نفق يحتوي على عشرة جثث للعناصر الارهابية ضربت في وقت سابق وفق معلومات استخبارية مع قيادة عمليات الانبار للحشد وهذا التنسيق بين الاجهزة الامنية يزيد من خسائر العصابات الارهابية مناطقها التي تحاول من خلالها لملمة وضعها لكن وجود الحشد الشعبي والقوات الامنية حال دون ذلك".انتهى

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