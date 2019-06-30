حارس الكهرباء حيدر جمال: تلقيت عروض من أندية جماهيرية وهدفي الظفر ببطولة الكأس أمام الزوراء

2019/06/30 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورس محمد – Sport Now اكد حارس فريق الكهرباء لكرة القدم حيدر جمال تلقيه عروض من فرق جماهيرية لكن لغاية الان لم يحدد وجهته المقبلة. جمال وفي تصريح ل (sport now) قال : شعور رائع الإبداع امام الزوراء زعيم الكرة العراقية وان المباراة النهائية في لط٦ولة الكاس ستكون تاريخية لفريقنا وطموحنا كلاعبين الظفر باللقب

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