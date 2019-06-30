المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد

2019/06/30 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في

العاصمة.

وقال

إعلام الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “بجهد

مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية، تمت

المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية التراث ضمن شارع النقابات في

المنصور والمغلق منذ سنة 2007”.

وأضاف

البيان، أن “الكتل الكونكريتية تم رفعها أيضا من محيط مديرية الجوازات

والجنسية العامة ضمن ساحة عدن في الكاظمية، لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة

لتنظيف تأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006”.

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