رئيس الوزراء السويدي يستقبل وفدا ايزيديآ

2019/06/30 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ستوكهولم بحضور وزيرة الخارجية السيدة ماركوت والستروم و السيد اولا مولير عضو البرلمان و عددا من المستشارين و الدبلوماسيين السياسيين في رئاسة مجلس الوزراء استقبل السيد ستيفان لوفين رئيس الوزراء و رئيس الحكومة و رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وفدا ايزيديا ممثلا الاتحاد العام للجمعيات الايزيدية في السويد و ذلك في بناية …

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