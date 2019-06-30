المالكي يدعو لتفعيل مجلس محافظة بغداد بشأن زيارات مناطق حزام بغداد وحل المشاكل بتلك المناطق

2019/06/30 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، على ضرورية تفعيل اعضاء مجلس المحافظة الزيارات الميدانية لمناطق حزام بغداد لتوفير حلولا ناجحة

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