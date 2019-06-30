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تدمير نفق في نينوى ومقتل 4 ارهابيين داخله


تدمير نفق في نينوى ومقتل 4 ارهابيين داخله
2019/06/30 | 22:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كلمة -

بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، تدمير نفق في نينوى

ومقتل 4 ارهابيين داخله.

وقالت الخلية في بيان انه "وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من

عناصر داعش داخل نفق في منطقة "عين الجحش" بضربة جوية لطيران

التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

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