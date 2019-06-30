2019/06/30 | 22:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير نفق في نينوى ومقتل 4 ارهابيين داخله) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كلمة -
بغداد
اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، تدمير نفق في نينوى
ومقتل 4 ارهابيين داخله.
وقالت الخلية في بيان انه "وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من
عناصر داعش داخل نفق في منطقة "عين الجحش" بضربة جوية لطيران
التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير نفق في نينوى ومقتل 4 ارهابيين داخله) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير نفق في نينوى ومقتل 4 ارهابيين داخله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).