2019/06/30 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، تدمير نفق في نينوى

ومقتل 4 ارهابيين داخله.

وقالت الخلية في بيان انه "وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من

عناصر داعش داخل نفق في منطقة "عين الجحش" بضربة جوية لطيران

التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

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