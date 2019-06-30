2019/06/30 | 22:49

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الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية مسيرة في طرابلس

كلمة -

متابعة

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور،

إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ

غارات على مواقع الجيش الليبي، الأحد.

وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع

"بيرقدار"، مساء الأحد، في مطار معيتيقة بطرابلس.

وأضاف: "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه

الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة

بالمئة".

وتأتي تصريحات منفور بعد رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،

اللواء أحمد المسماري، الأحد، على تصريحات الخارجية التركية، التي

قالت فيها إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا.

وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد

قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي

أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.

وردا على التصريحات التركية وتهديدها باستهداف الجيش الليبي، قال

المسماري لـ"سكاي نيوز عربية": "لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي

في الأراضي الليبية".

وتابع: "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات

المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية

في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن.



نحن جاهزون ومستعدون لكل

الاحتمالات المقبلة".

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا

على الأرض، مضيفا أنها "قامت بإرسال طائرة من دون طيار ليل السبت،

إلى مصراتة ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل".

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