2019/06/30 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الأحد، على الحرب القائمة بين إنتر ميلان وروما، من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا، موهبة كالياري.وعنونت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: “معركة باريلا..خدعة أم معالجة: نعم لروما؟ وإنتر يذهب إلى بيليجريني..اتفاق روما مع كالياري على لاعب الوسط يثير دهشة ماروتا..ورد باريلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معركة إنتر ميلان وروما تسيطر على الصحف الإيطالية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة إنتر ميلان وروما تسيطر على الصحف الإيطالية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة إنتر ميلان وروما تسيطر على الصحف الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).