ضبط ألغام أمريكية مدفونة بالقرب من الشريط الشائك جنوب سوريا  

2019/06/30 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ضبطت السلطات السورية المختصة في ريف محافظة القنيطرة ألغاما أمريكية الصنع مدفونة في أحد المستودعات التي كانت مقرا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.وبحسب “سانا”، فإن الجهات المختصة عثرت على “مستودع يحتوي ألغاماً أمريكية الصنع كان مدفونا ضمن أحد مقرات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي قبيل اندحاره عن المنطقة في قرية المعلقة جنوب القنيطرة على […]

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