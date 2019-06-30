تركيا تستدعي السفير العراق وتحتج:لم نقصف ارضكم ولم تشيروا الى ارهاب حزب العمال

2019/06/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم.وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، إنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، إلى الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.وأكّد أقصوي للدبلوماسي العراقي أن تركيا...

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