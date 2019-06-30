ايضاح حول عطلة المحاكم في كوردستان

2019/06/30 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء في اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم الاقليم.

وجاء في كتاب للمجلس يحمل الرقم (1335) بتاريخ اليوم الاحد يحمل توقيع بنكين قاسم رئيس المجلس ان "تعطيل الدوام يبدأ من يوم غد الاثنين ويستمر لغاية شهر ويشمل محاكم الاقليم".

وبحسب الكتاب فإن تعطيل الدوام لا يشمل ملفات الادعاء العاجلة والتي يجب ان يتم النظر اليها خلال العطلة.

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