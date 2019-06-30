2019/06/30 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحشد الشعبي أن المنتسب جواد كاظم شبل زيدان الذي توفي قبل ايّام في مكتب البياع التابع لوزارة الداخلية لم تكتمل التحقيقات بعد بشأن طبيعة وفاته.وصرحت مديرية امن الحشد الشعبي في بيان لها ، أن المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد،وهومعاون املا لواء 59 وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي:مدمن المخدرات جواد كاظم الحلفي لم يكن مساعد امر لواء 29) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي:مدمن المخدرات جواد كاظم الحلفي لم يكن مساعد امر لواء 29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).