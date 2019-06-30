مريم الحسن - البدوي

2019/06/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن قيلَ مِن بينِ ما قيلْبأنَّ خبراً قد راوغَ التآويلْامتطى صهوةَ جموحِهِ في جنوحِ الخيالْو سافرَ قاصداً المشاعرَ في مضاربِ الوجدانْتجوّل بين صراعاتِها و بين التضاربِ في تنافرِهاثمّمِن على هضبةٍ ما مرتفعةٍ منهاتحوّل إلى رسالةِ إلهامٍمررّت ملامحَها كأوهامٍأو كالنبأ العابر ِكمَرِّ السهامْ عن أحداثٍ ..كانتْلكنّها صارتْ ..في زمنِ حاضرِ الآن مَنسيةتسلّل......

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