2019/06/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي عندما يتغير الوضع السياسي يصحب معه تغيرا اقتصاديا او العكس تماما، و لهذا معادلات تختلف تركيبها و متحواتها و مكوناتها و العلاقات مابين محتواها من زمكان لاخر و من الظروف الاجتماعية المتغيرة بشكل دائم و الثقافة العامة المختلفة التي سيطرت على العام.اي عندما يتغير الوضع السياسي عند تاثره بالتطورات الاقتصادية او المتغيرات العسكرية و منها حالات حرب فان الوضع الاجتماعي لم يبق على ماهو عليه، و الاصح فان ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - كيف تاثر الوضع الاجتماعي العراقي من الحروب المتتالية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - كيف تاثر الوضع الاجتماعي العراقي من الحروب المتتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).