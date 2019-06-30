كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 9

2019/06/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار المانوية والإسلام: استلف محمد أشياء كثيرة من المانوية، وربما يكون سلمان الفارسي قد ساعده في ذلك.ولد ماني في بابل عام 261 ميلادية في أسرة ميسورة، وسافر كثيراً عندما كبر فزار بلاد فارس والهند والصين.زعم أنه نبي مرسل من الله بدين جديد ليكمل ما بدأه موسى وعيسى وزرادشت.وفرض على المؤمنين عامة أداء ضريبة العشر، والمحافظة على الصيام والصلاة.وكانوا يصومون سبعة أيام كل شهر، ويصلون أربع مرات في ا......

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