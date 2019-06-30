2019/06/30 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



الطائرات اليمنية المسيرة والصواريخ الباليستية ترعب قوى العدوان السعودي

بات الطيران اليمني المسير والصواريخ الباليستية تلعب دوراً بارزاً

ومؤثراً في سير العمليات العسكرية ومجريات الحرب الدائرة منذ سنوات

، حيث فرضت الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية حالة تهديد دائمة

لدى قوى العدوان السعودي وألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح

والمعدات.

تقرير : قسم الأخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. الطائرات اليمنية المسيرة والصواريخ الباليستية ترعب قوى العدوان السعودي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. الطائرات اليمنية المسيرة والصواريخ الباليستية ترعب قوى العدوان السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).