غرق مهاجمة منتخب سويسرا بالكرة أثناء السباحة في إيطاليا

2019/06/30 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي يانج بويز، الأحد، فقدان فلوريانا إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا لكرة القدم للسيدات، بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وتبلغ فلوريانا من العمر 24 عامًا وتلعب ضمن فريق يانج بويز منذ 2011 وهي قائدة الفريق.

وذكر النادي في بيان بموقعه على الإنترنت´تم إبلاغ يانج بويز بأن اللاعبة فلوريانا إسماعيلي مفقودة منذ ظهر أمس السبت، بعد حادث وقع عندما كانت تسبح في بحيرة كومو، وتواصل الشرطة جهودها في عمليات البحث.



نشعر بقلق كبير لكننا لم نفقد الأمل في أن تنتهي الأمور على ما يرام".

وقال النادي إنه على اتصال مع عائلة اللاعبة ولن يقدم أي معلومات إضافية إلا عند حدوث أمر جديد.

بغداد اليوم

خرج فريقا الميناء واربيل من ملعب الفيحاء بالبصرة بنتيجة التعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 34 بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول شهد تقاسم الفريقين الاحداث في الافضلية، عندما بدأ اربيل اللقاء مهاجما من دون فرص فعالة، فيما كان النصف ال

بغداد اليوم

حقق منتخب العراق بكرة الطائرة تحت سن 23 فوزا ثمينا على نظيره الكويتي في الجولة الثانية بعد الخسارة من السعودية، ضمن التصفيات الآسيوية الجارية في البحرين بمشاركة 7 منتخبات من غرب القارة، والمؤهلة للنهائيات الآسيوية.

الشوط ا

بغداد اليوم

تعرض فريق النجف بكرة القدم اليوم الاحد لخسارة في ملعبه من الحدود صفر - 1،ضمن منافسات الجولة 34 بدوري الكرة الممتاز، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي.

الشوط الاول شهد السرعة والقوة وانتقال الكرة بين الفريقين بهجمات منظمة كانت الافضل

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