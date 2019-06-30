2019/06/30 | 23:17

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الأخبار المحلية

الأحد 30 يونيو 2019 | 10:42 مساءً | عدد القراءات : 29

مجلس كربلاء ينفي استلام طلبات استقالة من قبل ثلاثة من اعضائه

بغداد/...نفى مجلس محافظة كربلاء ، الاحد ، تقديم ثلاثة من اعضاء طلباً باستقالتهم الى رئسة المجلس.

وقال بيان للمجلس ، ان " بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناولت بأن ثلاثة أعضاء من مجلس محافظة كربلاء المقدسة قدموا طلب استقالة الى رئاسة مجلس المحافظة، وهنا نود ان ننفي نفياً قاطعاً هكذا معلومات واخبار ".

واضاف: " كما نؤكد في الوقت ذاته انه لم يردنا طلب استقالة من اي عضو مجلس محافظة لغاية الآن ".

ودعا المجلس الى " ضرورة الإبتعاد عن الشائعات وعدم الترويج لها واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة ".انتهى 1

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