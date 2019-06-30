صورة من داخل الحرم المكي تدعم الكيان الصهيوني

2019/06/30 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة إلى حسابات أخرى، مثل حساب الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، صورة

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