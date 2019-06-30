غوارديولا يعلق على عودة نيمار المحتملة لبرشلونة

2019/06/30 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لاعب استثنائي إلا أنه شكك في ظهوره

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