2019/06/30 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أقر 3 شباب أمريكيين بأنهم خططوا لشن هجوم على بلدة يسكنها مسلمون وسط ولاية نيويورك.وألقي القبض على الشباب الثلاثة، وأعمارهم 19 و20 عاماً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومعهم فتى رابع قاصر، ووجهت لهم تهمة التخطيط لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، حيث يعيش نحو 200 شخص، وهي تقع في مقاطعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 شباب أمريكيين يقرون بالتخطيط لمهاجمة مسلمين بنيويورك وكالة خطوة برس.

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