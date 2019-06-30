2019/06/30 | 23:20

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أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن مديرية الجوازات والجنسية

كلمة -

بغداد

باشرت امانة العاصمة وبجهد مشترك مع عمليات بغداد برفع

الكتل الكونكريتية عن محيط كلية التراث ومديرية الجوازات والجنسية

في بغداد.

وذكرت الامانة في بيان، انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد

ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل

الكونكريتية من محيط كلية التراث ضمن شارع النقابات في المنصور

والمغلق منذ سنة 2007.

واضافت، اما الموقع الاخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط

مديرية الجوازات والجنسية العامة ضمن ساحة عدن في الكاظمية لتباشر

بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف تاهيل الموقع المغلق منذ سنة

2006.

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