2019/06/30 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطالب بالسماح لسلاح الجو السعودي دخول الأجواء العراقية لضرب "فصائل مسلحة"

كلمة -

متابعة

دعا الكاتب والإعلامي السعودي سلمان العقيلي، يوم الاحد،

حكومة بغداد الى السماح لسلاح الجو السعودي بدخول أجواء العراق اذا

ثبت قيام "فصائل مسلحة" بضرب الأراضي السعودية من خلال

أراضيه.

وقال العقيلي، خلال استضافته ببرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه

الإعلامي الدكتور نبيل جاسم والذي تثبه (فضائية دجلة)، إن "حكومة

المملكة العربية السعودية لم تعلق باي كلمة بخصوص ما يثار حول

استهداف انابيب نفط داخل الأراضي المملكة من خلال طائرات مسيرة

انطلقت من الأراضي العراقية".

وأضاف أن "موقف المملكة هذا، جاء من اجل الحفاظ على العلاقات بين

بغداد والرياض وان لا ان تذهب العلاقات بين البلدين نحو الصدام، وان

تحافظ المملكة على المكاسب"، مشيرا بالقول ان "الدليل على هذا هو

قيام المملكة بإصدار بيان دانت من خلاله ما تعرضت له سفارة مملكة

البحرين في العاصمة بغداد، فيما أشادت بحسن تصرف حكومة بغداد إزاء

ما حدث لسفارة البحرين".

وحول نفي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، استخدام

الأراضي العراقية لاستهداف انابيب خط النفط في السعودية، قال

العقيلي: "اذا تم اثبات استخدام الأراضي العراقية لضرب المصالح

السعودية فعلى حكومة بغداد السماح لسلاح الجو السعودي بالدخول على

اجواءه لملاحقة الإرهابيين كما تسمح لتركيا بدخول الأراضي العراقية

والأجواء العراقية لملاحقة من يهدد حكومة انقرة، او ان الرياض

ستناقش الامر مع بغداد قبل اتخاذ اي اجراء".

واكد العقيلي خلال حديثه، ان "المملكة العربية السعودية حريصة على

ادامة علاقاتها مع بغداد والذهاب نحو المزيد من الانفتاح الثقافي

والاقتصادي والسياسي".

ونفى عبد المهدي، الثلاثاء الماضي، انطلاق الطائرة التي استهداف

السعودية من العراق.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي،، ان "الامريكيين تحدثوا

عن انطلاق الطائرة التي استهدفت الاراضي السعودية من الاراضي

العراقية، لكن كل اجهزتنا الاستخبارية وكل قواتنا لم ترصد ولم يثبت

لها هذا الشيء".

وكان النائب السابق مشعان الجبوري قال في تصريحات متلفزة، مؤخرا، إن

"الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية انطلقت من

العراق، وقد تم إبلاغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك، مع تحديد

المكان الذي انطلقت منه تلك الطائرات في العراق".

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