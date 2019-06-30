قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بلا كفيل

2019/06/30 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أطلق مصرف الرافدين، أمس الأحد، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف، تلقت «الصباح» نسخة منه، أنه «تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني

للأقساط».

ودعا المصرف، المشمولين بتلك القروض الى «مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقديم عليها».

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