ائتلاف علاوي: وزير الدفاع ليس شيعيا والمذاهب حديث الفاسدين

2019/06/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين ائتلاف الوطنية، الاحد، ان الحديث عن المذاهب هو حديث الفاسدين لافتاً الى ان وزير الدفاع ليس شيعياً ولم يشهد احد زملائه بأنه قد غير مذهبه.وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “فشل البعض بتحقيق مآربهم دفعهم للحديث عن مذهب وزير الدفاع”.واضاف ان “علاوي […]

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