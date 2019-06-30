ضربة موجعة لمنتخب كوت ديفوار والسبب قائده!

2019/06/30 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تلقى منتخب كوت ديفوار، ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة ناميبيا، غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن إبراهيم كمارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، اليوم الأحد، غياب القائد سيرجي أورييه ، عن مواجهة الغد، بداعي الإصابة التى تعرض لها خلال خسارة فريقه 1-0 أمام المغرب، الجمعة الماضي.وتابع كمارا قائلا : ” أورييه يعاني من إصابة فى الكاحل،ولن يلعب غدا، سيشرف الجهاز الطبي على تجهيزه، ونأمل أن يكون جاهزا في المباريات التالية”.ويحتل كوت ديفوار، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا، الذى يملك نفس الرصيد.انتهى

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