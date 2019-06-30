2019/06/30 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ‎اعلنت لجنة التربية في برلمان كوردستان، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة فرعية لزيارة وزارة التربية بحكومة الاقليم، لمتابعة شكاوى الطلبة من اسئلة الامتحانات الوزارية للصف الثاني عشر الاعدادي (السادس الاعدادي).

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، ان لجنة التربية في البرلمان قامت بتشكيل لجنة فرعية لزيارة وزارة التربية والمديرية العامة للامتحانات بهدف المتابعة للشكاوى التي وجهت الى اعضاء اللجنة بشأن المشكلات والاشكالات التي اثيرت حول اسئلة الامتحان النهائي للصف الثاني عشر الاعدادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية الكوردستانية توجه بمتابعة شكاوى أسئلة الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية الكوردستانية توجه بمتابعة شكاوى أسئلة الامتحانات الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).