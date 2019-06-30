النقل: الايام المقبلة ستشهد افتتاح بوابات المطار امام المسافرين

2019/06/30 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النقل ، اليوم الاحد، ان “الايام

المقبلة ستشهد افتتاح بوابات المطار امام المسافرين، اقتداء بالدول المتقدمة،

وتخفيف الازدحامات في مدخل مطار بغداد الدولي”.

وذكر بيان لمكتب وزير النقل عبدالله لعيبي تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أن الاخير التقى اللجنة المعنية بدراسة تسهيل

اجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لدولة رئيس الوزراء

الفريق محمد البياتي في اجتماعا مشترك في ديوان وزارة النقل.

واشار الى أنه”ستكون لنا جولات ميدانية براً وجواً

برفقة سكرتير دولة رئيس الوزراء واعضاء اللجنة المعنية بالموضوع للاطلاع عن كثب

للممرات والبوابات والطرق الرئيسية التي ستشرع الحكومة بفتحها امام المسافرين

ومعرفة امكانية توسيع الشوارع لاستيعاب الزخم المروري للسيارات بعد افتتاح شوارع

المطار “.

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