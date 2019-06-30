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  اتحاد القوى: الحكومة فشلت في حسم ملف الدرجات الخاصة


  اتحاد القوى: الحكومة فشلت في حسم ملف الدرجات الخاصة
2019/06/30 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اتهم النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الله الخربيط، الأحد، الحكومة بالفشل في حسم ملف الدرجات الخاصة.

وقال الخربيط  في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” البرلمان سيمنح للحكومة تمديد الفترة القانونية مجبرا لخوفه من تجميد الدولة وسيكون الأخير، مبينا أن “التأجيل يأتي لعدم كفاءة الحكومة في أداء دورها.

وأشار الخربيط إلى أن هيئة […]

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