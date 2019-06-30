2019/06/30 | 23:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اتهم النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الله الخربيط، الأحد، الحكومة بالفشل في حسم ملف الدرجات الخاصة.
وقال الخربيط في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” البرلمان سيمنح للحكومة تمديد الفترة القانونية مجبرا لخوفه من تجميد الدولة وسيكون الأخير، مبينا أن “التأجيل يأتي لعدم كفاءة الحكومة في أداء دورها.
وأشار الخربيط إلى أن هيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتحاد القوى: الحكومة فشلت في حسم ملف الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الله الخربيط، الأحد، الحكومة بالفشل في حسم ملف الدرجات الخاصة.
وقال الخربيط في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” البرلمان سيمنح للحكومة تمديد الفترة القانونية مجبرا لخوفه من تجميد الدولة وسيكون الأخير، مبينا أن “التأجيل يأتي لعدم كفاءة الحكومة في أداء دورها.
وأشار الخربيط إلى أن هيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتحاد القوى: الحكومة فشلت في حسم ملف الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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