روحاني: لا نريد الحرب لكننا سنواجه أي اعتداء

2019/06/30 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بلاده لا تريد حرباً في المنطقة، لكنها ستواجه أي إعتداء تتعرض اليه.

وجدد روحاني في تصريح، هجومه على الإدارة الامريكية، بالقول ان البيت الأبيض يبدو متخبطا هذه الأيام، وتصدر عنه تصريحات غير واقعية ومضحكة، على حد وصفه، مبينا ان أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طهران، تثبت أن واشنطن لا يمكن أن تفهم القضايا الدينية للبلدان الأخرى.

وأضاف روحاني، ما نصه ” الرئيس الأمريكي أثبت انه لا يفهم قضية المرجعية والقيادة المعنوية، ولا يعرف حدوده”، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية وصلت إلى النهاية.

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