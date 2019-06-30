اهم ماجاء في حصاد اليوم

2019/06/30 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق احمد العباسي ان بعض السياسيين يطالبون بالمناصب

الخاصة حتى وان كانوا بالمعارضة ولم يشتركوا بدعم الحكومة.

العباسي ولدى استضافته في حصاد آفاق اشار الى ان الكتل السياسية

تعتبر المناصب الخاصة استحقاقات انتخابية في السلطة التنفيذية

وامتداد لتقديم الخدمات والتواصل مع جمهورها ,مبينا ان الذين

تنازلوا عن الدرجات الخاصة يمثلون ثلث البرلمان في حين ان هناك

استمرار لتعطيل تطبيق المادة 58 من الموازنة.في موضوع اخر اعتبر

الخبير الامني والستراتيجي سرمد البياتي لدى استضافته في الحصاد ان

تركيا تمادت كثيرا في انتهاك طيرانها الحربي للمجال الجوي العراقي

,مبينا ان العراق لديه اوراق ضغط كثرة على تركيا لوقف انتهاكاتها

بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.بدوره قال مراسلنا عبر سكايب ان

انقرة استدعت القائم باعمال السفارة العراقية وأبلغته بتواصل

العمليات العسكرية على حزب العمال دون تقديم اي اعتذار عن الضحايا

المدنيين الذين سقطوا جراء تلك العمليات.البياتي:وبشان الأسئلة

الامتحانية شدد مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية على

ان جميع الأسئلة الوزارية هي من ضمن المناهج الرسمية للطلبة كما ان

الاسئلة توضع من قبل خبراء وتربويين في الوزارة .واوضح انه تم تشكيل

لجنة عليا بامر امانة مجلس الوزراء ووزير التربية وكالة الدكتور قصي

السهيل لمتابعة سير العملية الامتحانية واجهزة التبريد في

القاعات.في الشأن اليمني قال الخبير العسكري العميد خالد غراب ان

عمليات الطيران المسير والقوة الصاروخية بنوعيها الباليستية والكروز

حققت اهدافها واثبتت فعاليتها بزمن قياسي ونتج عن ذلك توقف مطارات

جيزان ونجران في جنوب السعودية وخروجها عن الخدمة واصبحت الملاحة

فيها ممنوعة دوليا, كما ان الضمير العالمي والعربي انتهى ولا يوجد

هناك تنديد دولي لسفك قوى العدوان دماء اليمنيين.

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