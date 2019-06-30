بالوثيقة.. التربية تقرر انهاء تنسيب كافة الكوادر التعليمية في اقليم كردستان

2019/06/30 | 23:48

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بغداد اليوم _ متابعة

قررت وزارة التربية، الاحد (30 حزيران 2019)، انهاء تنسيب كافة الكوادر التعليمية في اقليم كردستان.وبحسب وثيقة صادرة من التربية، فأن "الوزارة قررت انهاء تنسيب كافة الكوادر التعليمية والتدريسية في اقليم كردستان واعادتهم الى مدارسهم الاصلية اعتباراً من اليوم الاحد المصادف 30 حزيران".

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس ديالى رعد المسعودي، الاحد، وجود 800 شاب اغلبهم جامعيين منذ عامين في لائحة المصير المجهول داعيا لتدخل عاجل من قبل وزير الداخلية.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" 800 شاب من اهالي ديالى اغلبهم طلبة

بغداد اليوم - ديالى

حصلت (وكالة بغداد اليوم)، الاحد (30 حزيران 2019)، على صور توثق لحظة العثور على نبته الداتورا المخدرة في بستان مهجور منذ 12عاماً بمنطقة الكوبات قرب قضاء الخالص.

وتظهر الصور عملية ازالة النبته واحراقها كما تبين بوضوح انتشاره

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في العاصمة.

وقال إعلام الأمانة في بيان، إن "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية، تمت المباشرة

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