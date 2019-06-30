علاوي وتنظيمه الجديد: سياسي لا يكلّ ولا يملّ.. ولا ينجح

2019/06/30 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يبدو السياسي العراقي المخضرم إياد علاوي منفصلا عن الواقع الذي يفترض أن يكون جزءا منه، فيما يصرّ على العمل من

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