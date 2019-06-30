2019/06/30 | 23:51

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تركيا ترفض تصريحات الحكومة العراقية: سنواصل ضرب "بي كاكا" شمال العراق بحزم

كلمة -

بغداد

استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الأحد، القائم بأعمال

السفارة العراقية لدى أنقرة، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي ضد

الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، إنه جرى

استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، إلى

الوزارة.

وأكّد أقصوي للدبلوماسي العراقي أن تركيا "ستواصل بحزم" عملياتها ضد

منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبيّن أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة العراقية بأنه "لا يمكن

قبول التصريح" الذي صدر، السبت، من الجانب العراقي استنادا إلى

مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا

كا".

وأوضح أن تصريح سلطات الإقليم الكردي في شمال العراق حمل "بي كا كا"

المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما

تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى "بي كا كا".

وشدّد على أن هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي" الذي بدأ

في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى

في الفترة الأخيرة.

كما أكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بأن "تركيا تحترم سيادة

العراق، ولذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على

أراضيها".

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