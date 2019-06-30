باحثون ايزيديون يشاركون في حلقة دراسية “اي مستقبل لتراث مباني الجماعات المسيحية والايزيدية في العراق”

2019/06/30 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ اربيل اقامت مؤسسة ميزوبوتاميا؛ حلقة دراسية بعنوان “اي مستقبل لتراث مباني الجماعات المسيحية والايزيدية في العراق” وكان للايزيدية طاولة مستديرة بعنوان جماعة “هوية وتراث ايزيدي” قدمها فيها الباحثين الايزيديين ثلاث محاور، قدمها كل من الكاتب والباحث بير خدر سليمان والكاتب والباحث كريم سليمان والاعلامي نصر حاجي.الناشط المدني “جلال الياس سليم” قال …

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