خرق إيران بنود الاتفاق النووي يعرضه “للموت البطيء”

2019/07/01 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكّل إعلان إيران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصّب ستتجاوز السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، دليلا جديدا على مدى هشاشة

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