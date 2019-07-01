مصر تنهى دور المجموعات في كأس الأمم بفوز غير مقنع أمام أوغندا

2019/07/01 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات ينوز} حقق منتخب مصر الفوز على أوغندا بنتيجة 2- صفر في المباراة التى جمعت بينهما باستاد القاهرة، ضمن منافست الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في كأس أمم إفريقيا.

دأ منتخب مصر بتشكيل يضم كل من :محمد الشناوي – أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف – نبيل عماد “دونجا” ، محمد النني – عبد الله السعيد ، محمد صلاح ، محمود حسن “تريزيجيه” – أحمد حسن “كوكا”.الدقائق الأولى من المباراة شهدت تفوقا ملحوظا لمنتخب اوغندا وهدد مرمي الفراعنة أكثر من مرة، لولا تألق محمد الشناوي الذى تفوق على نفسه وتصدي لأكثر من كرة خطيرة من منتخب الرافعات.و تعرض أحمد حسن كوكا للاصابة، و دفع خافيير أجيري بالتبديل الأول لمنتخب مصر بمروان محسن بدلا منه.سجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 36، من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يضيف أحمد المحمدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 52.انتهى

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