هبوط أرضي يصدم المارة ويوقف حركة المرور

2019/07/01 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وقع هبوط أرضي مفاجئ، اليوم الأحد، بجوار نفق الإبراهيمية على طريق كورنيش الإسكندرية، نتيجة حدوث تسرب في مياه الصرف الصحي دون وقوع إصابات، أو تأثير على حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد بحدوث هبوط أرضي بجوار نفق الإبراهيمية على طريق الكورنيش، وانتقل اللواء سمير صدقي، رئيس الحي إلى موقع البلاغ.وأوضح رئيس حي وسط، أن الهبوط ناتج عن تسرب بشبكة الصرف الصحي، مؤكدًا أنه سيتم البدء في إصلاحه بعد منتصف الليل بعد استخراج تصريح من إدارة المرور.انتهى

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