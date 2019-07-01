عبدالجواد سيد - سجون مماليك يوليو-من محمد نجيب إلى محمد مرسى

2019/07/01 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد جون مماليك يوليو - من محمد نجيب إلى محمد مرسى أثارت الوفاة المأساوية للرئيس السابق محمد مرسى داخل السجن موجة من التعاطف الشعبى المؤقت، والذى سرعان ماتبدد بسبب الرصيد السيئ لجماعة الإخوان المسلمين فى نفوس الشعب المصرى، أو فى نفوس قطاع كبير منه على الأقل ، لكنها مع ذلك قد أعادت إلى الأذهان ذلك السؤال العالق فى الضمائر والنفوس، وفى الوعى الجمعى الجريح للمصريين، متى تغلق هذه......

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