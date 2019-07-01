2019/07/01 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجح المنتخب المصري بتصدر مجموعته في كأس أمم أفريقيا، بعد انتصاره السهل على منتخب أوغندا، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وحسم منتخب "الفراعنة" المواجهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح "المذهل") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تحافظ على نظافة شباكها وتتصدر بهدف صلاح "المذهل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).