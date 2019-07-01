صحيفة تركية: أردوغان يمارس تضييقا على عمدة إسطنبول الجديد لحماية عرشه

2019/07/01 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

لطالما انتقد أردوغان طويلا الداعين إلى تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وما أن وصل إلى سلطة إلا

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