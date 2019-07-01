2019/07/01 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين ائتلاف الوطنية، الاحد، ان الحديث عن المذاهب هو حديث الفاسدين لافتاً الى ان وزير الدفاع ليس شيعياً ولم يشهد احد زملائه بأنه قد غير مذهبه.

وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري، ان “فشل البعض بتحقيق مآربهم دفعهم للحديث عن مذهب وزير الدفاع”.

واضاف ان “علاوي اطلع عبد المهدي على الابتزاز الذي مورس ضد وزير الدفاع قبل التصويت عليه”.

وبين ان “نجاح الشمري لم يغير مذهبه من الشيعي الى السني بعد ترشحه للدفاع، كما انه لم يشهد أحد من زملاء نجاح الشمري بأنه كان شيعيا”.

واوضح ان “الحديث عن المذاهب هو سلاح الفاسدين وسيرتد الى نحورهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع ليس شيعياً ولم يشهد احد زملائه بأنه قد غير مذهبه) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع ليس شيعياً ولم يشهد احد زملائه بأنه قد غير مذهبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).