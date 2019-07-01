السيسي يصادق على أكبر ميزانية في تاريخ مصر

2019/07/01 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على مشروع الميزانية للسنة المالية 2019-2020، بمصروفات تتجاوز 95 مليار دولار، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.ونشر القانون الذي أطلق عليه رقم 79 لسنة 2019 والخاص بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، في الجريدة الرسمية.ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المصري، برئاسة علي عبد […]

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