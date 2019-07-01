وزيرا الداخلية الدفاع يبحثان تنسيق الجهود الامنية المشتركة

2019/07/01 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزرا الداخلية طاهر الياسري مع الدفاع نجاح السمري تنسيق الجهود الامنية المشتركة.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" في إطار تنسيق الجهود الأمنية المشتركة والتباحث في مجمل المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيلها لما يحقق الصالح العام، زار وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم وزير الدفاع نجاح الشمري".



وأكد الياسري خلال اللقاء أن" العمل الأمني عمل تكاملي بين مختلف الوزارات والمؤسسات الأمنية ونجاحه مرهون بمديات التنسيق والتعاون البناء بين الجميع وبما يحقق مصلحة المواطن ويعزز الأمن والسلم المجتمعي في البلاد".انتهى

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