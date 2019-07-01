2019/07/01 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام وزارة النقل أن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، الاحد .التقى اللجنة المعنية بدراسة تسهيل إجراءات دخول مطار بغداد الدولي برئاسة السكرتير العسكري لدولة رئيس الوزراء الفريق محمد البياتي في اجتماعا مشترك في ديوان وزارة النقل .وأكد لعيبي خلال اجتماع اللجنة أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح بوابات المطار أمام المسافرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل : ستشهد الفترة المقبلة افتتاح مطار بغداد الدولي لتسهيل دخول المسافرين الى صالة المطار بشكل مباشر النعيم نيوز.

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