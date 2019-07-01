الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفير العراق

2019/07/01 | 00:50

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بغداد اليوم - بغداد

استدعت الخارجية التركية، الأحد، القائم بأعمال السفير العراقي لدى أنقرة، عصام محمد، وأبلغته بأن عمليات الجيش التركي" ضد الإرهاب" خارج حدود البلاد ستتواصل بحزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إنه جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة من أجل التأكيد له على أن تركيا "ستواصل بحزم عملياتها ضد الإرهابيين"، وخاصة تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وبين أقصوي أنه تم إبلاغ محمد بأنه "لا يمكن قبول التصريح" الذي صدر، أمس السبت، من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.

وأشار المتحدث إلى أن سلطات كردستان العراق حملت التنظيم المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر إليه.

وشدّد أقصوي على أن هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي" الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة.

كما أكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال أن "تركيا تحترم سيادة العراق، ولذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على أراضيها".

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