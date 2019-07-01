2019/07/01 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلن نادي النجف الرياضي، الاحد، استقالة مدرب فريق الكرة ثائر جسام وتسميبة جاسب سلطان خلفاً له، فيما كشف ان الادارة قررت تغريم اللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي النجف يعلن استقالة ثائر جسام وتسمية جاسب سلطان خلفاً له) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي النجف يعلن استقالة ثائر جسام وتسمية جاسب سلطان خلفاً له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).